ILLA Builder 是一个开源的低代码开发平台，团队无需大量前端工程即可构建内部工具、仪表板和管理面板。拖放式组件库结合对 40 多种集成（包括 PostgreSQL、MySQL、REST API 和 GraphQL）的支持，意味着开发人员可以在数小时而非数周内连接真实数据源并交付可运行的应用程序。

在您的 VPS 上自托管 ILLA Builder 可将业务数据保留在您自己的基础设施中，从而消除对 SaaS 数据共享策略或按席位定价的担忧。一体化 Docker 镜像捆绑了运行平台所需的一切，持久卷确保您的项目和连接资源在重启和更新后仍能保留。