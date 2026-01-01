一键部署 ILLA Builder。
用于可视化构建内部工具、仪表盘和管理面板的开源低代码平台。
为 ILLA Builder 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 ILLA Builder 构建什么
ILLA Builder 是一个开源的低代码开发平台，团队无需大量前端工程即可构建内部工具、仪表板和管理面板。拖放式组件库结合对 40 多种集成（包括 PostgreSQL、MySQL、REST API 和 GraphQL）的支持，意味着开发人员可以在数小时而非数周内连接真实数据源并交付可运行的应用程序。
在您的 VPS 上自托管 ILLA Builder 可将业务数据保留在您自己的基础设施中，从而消除对 SaaS 数据共享策略或按席位定价的担忧。一体化 Docker 镜像捆绑了运行平台所需的一切，持久卷确保您的项目和连接资源在重启和更新后仍能保留。
ILLA Builder 的主要功能
拖放式构建器
从丰富的组件库中（如表格、表单、图表等），通过拖放到画布上，无需编写布局代码即可组装用户界面。
40+ 数据集成
直接连接到 PostgreSQL、MySQL、MongoDB、Redis、REST API、GraphQL 以及其他流行的服务，以实时数据为您的应用程序提供支持。
JavaScript 无处不在
使用 JavaScript 内联编写自定义逻辑，以转换数据、触发操作并添加超出无代码工具通常允许范围的条件行为。
实时协作
多个团队成员可以同时编辑同一个应用程序，这使得工程和运营团队能够一起构建和迭代，非常实用。
自托管数据控制
在您自己的VPS上运行，可将所有连接的数据源和应用程序逻辑保留在您的基础设施内，从而支持合规性和数据驻留要求。
为什么要在 Hostinger 上运行 ILLA Builder
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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