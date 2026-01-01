RomM 是一个全面的自托管 ROM 管理平台，可将分散的游戏文件转换为一个有组织、可搜索的游戏库。它会自动丰富您的收藏，包含来自 IGDB 和 MobyGames 的封面艺术、屏幕截图和描述，支持从街机经典到现代游戏机的数百个平台。

自托管 RomM 意味着您的游戏收藏保留在您自己的基础设施上 — 无需担心云存储服务条款、无带宽限制且无月费。您可以控制谁有权访问，并且随着您添加新平台或完成收藏集，您的游戏库会无限增长。