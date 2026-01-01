Dataline是一个隐私优先的开源数据分析工具，能够将自然语言转化为SQL查询，让您无需编写任何SQL代码即可探索数据库。连接PostgreSQL、MySQL、Snowflake、SQLite、CSV或Excel文件，并用简单的英语提问，以获得即时结果和自动可视化。

与云分析平台不同的是，在您自己的VPS上自托管Dataline可以让敏感的业务数据完全由您掌控。没有使用限制，没有按席位收费，也没有供应商锁定——只有一个智能查询界面，可与您首选的LLM API密钥配合使用。