Raneto 是一个基于 Node.js 构建的轻量级开源知识库，它能将 Markdown 文件文件夹转换为简洁、可搜索的文档网站。无需管理数据库——内容以纯 .md 文件的形式存储在您控制的目录中，这使得版本控制、备份以及使用您喜欢的编辑器进行创作变得简单直接。内置的网页编辑器支持非技术用户在浏览器中进行编辑，而开发人员可以直接使用他们偏好的 Markdown 工具进行创作，并让 Git 处理历史记录。

在 VPS 上自托管 Raneto，为您提供一个完全属于您自己的私有知识库，没有供应商锁定，没有按席位收费，并且内容以可移植文件的形式存在，而非专有数据库。