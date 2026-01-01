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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Raneto 构建什么

Raneto 是一个基于 Node.js 构建的轻量级开源知识库，它能将 Markdown 文件文件夹转换为简洁、可搜索的文档网站。无需管理数据库——内容以纯 .md 文件的形式存储在您控制的目录中，这使得版本控制、备份以及使用您喜欢的编辑器进行创作变得简单直接。内置的网页编辑器支持非技术用户在浏览器中进行编辑，而开发人员可以直接使用他们偏好的 Markdown 工具进行创作，并让 Git 处理历史记录。

在 VPS 上自托管 Raneto，为您提供一个完全属于您自己的私有知识库，没有供应商锁定，没有按席位收费，并且内容以可移植文件的形式存在，而非专有数据库。

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你可以用 {name} 构建什么

Raneto 的主要功能

基于文件的内容

文章是内容目录中的纯 Markdown 文件 — 可以使用 Git 进行版本控制，使用 rsync 进行备份，并使用任何你喜欢的工具进行编辑。

浏览器内编辑器

内置编辑器让非技术用户可以直接从浏览器更新页面，无需接触文件系统或运行 Git。

全文搜索

快速的内存搜索功能让读者无需离开文档网站即可立即找到所需内容。

类别层级

文件夹结构成为导航树，通过每个文件夹的元数据实现自定义排序顺序，这样您的信息架构就能反映您的内容。

可主题化布局

替换或扩展默认主题以匹配您的品牌 — Raneto 主题是简单的 HTML、CSS 和 JS 包。

为什么要在 Hostinger 上运行 Raneto

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

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Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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