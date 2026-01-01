Yucca是一个自托管的网络视频录像机（NVR），旨在管理各种规模的IP摄像机，从少数家用安防摄像头到数千个企业级视频流。它支持RTSP、ONVIF和常见的IP摄像机协议，通过Web界面和Android应用程序提供实时查看、录制和回放功能。

在VPS上自托管Yucca可以将所有摄像机录像保留在您的基础设施内，无需支付云存储费用，也无需第三方访问。带有电子邮件警报的移动侦测功能、用于监控的Prometheus指标以及可扩展的架构，使其成为家庭安防、零售监控和小型企业环境的实用监控解决方案。