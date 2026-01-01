Evolution Go 是一个用 Go 重写的 WhatsApp API 网关，旨在作为基于 Node.js 的 Evolution API 的轻量级高效替代方案。它基于 whatsmeow 库构建，提供相同的核心消息自动化功能——多实例管理、webhook 事件和 RESTful API——同时由于 Go 的编译运行时和原生并发模型，它消耗的内存显著更少，并在亚秒级时间内启动。

在您的 VPS 上自托管 Evolution Go 可以最大限度地发挥其编译二进制文件的资源效率优势。所有身份验证凭据和对话数据都存储在您自己的 PostgreSQL 数据库中，确保数据主权和合规性，同时避免了按消息计费的成本，这些成本使得商业 WhatsApp 提供商在大规模使用时变得昂贵。