部署 Evolution Go 一键安装。
用 Go 编写的用于低资源消息自动化和多实例管理的高性能 WhatsApp API 网关。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Evolution Go 构建什么
Evolution Go 是一个用 Go 重写的 WhatsApp API 网关，旨在作为基于 Node.js 的 Evolution API 的轻量级高效替代方案。它基于 whatsmeow 库构建，提供相同的核心消息自动化功能——多实例管理、webhook 事件和 RESTful API——同时由于 Go 的编译运行时和原生并发模型，它消耗的内存显著更少，并在亚秒级时间内启动。
在您的 VPS 上自托管 Evolution Go 可以最大限度地发挥其编译二进制文件的资源效率优势。所有身份验证凭据和对话数据都存储在您自己的 PostgreSQL 数据库中，确保数据主权和合规性，同时避免了按消息计费的成本，这些成本使得商业 WhatsApp 提供商在大规模使用时变得昂贵。
Evolution Go 的主要功能
原生性能
编译后的二进制文件，采用基于goroutine的并发，每个实例仅需50-150 MB内存即可处理数千个并发连接，远低于Node.js版本。
多实例管理
从一个单一的部署中运营多个WhatsApp号码，每个实例都通过REST API独立控制和监控。
Webhook 事件投递
实时网络钩子即时将消息、连接和群组事件推送到您的应用程序，从而实现自动化响应流程和CRM集成。
双数据库架构
身份验证和用户数据存储在独立的PostgreSQL数据库中，简化了备份，并为注重安全性的部署实现了精细的访问控制。
消息队列支持
可选的 RabbitMQ (AMQP) 和 NATS 集成支持可扩展的事件驱动架构，以实现大容量消息操作。
为什么要在 Hostinger 上运行 Evolution Go
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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