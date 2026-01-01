一键安装 REDAXO。
灵活的开源PHP内容管理系统，为开发者提供对网站输出代码的完全控制，无论是简单的网站还是复杂的门户网站。
为 REDAXO 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
REDAXO 的主要功能
自定义内容模块
构建可重用的内容模块，精确控制编辑人员如何输入数据以及这些数据如何在 HTML 中呈现 — 无框架锁定。
完全输出控制
REDAXO 对您的标记不施加任何结构限制，让开发人员能够生成针对每个项目量身定制的简洁、语义化的 HTML。
多语言支持
通过内置的clang支持管理多种语言的内容，使REDAXO成为国际和区域网站的天然选择。
插件生态系统
通过丰富的社区插件生态系统扩展 REDAXO，涵盖媒体管理、SEO、表单、身份验证等功能。
灵活的模板系统
在 PHP 中定义可重用的页面模板和布局，让前端开发人员可以自由地根据需要构建项目。
为什么要在 Hostinger 上运行 REDAXO
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。