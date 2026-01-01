REDAXO是一个自2004年以来构建的开源PHP内容管理系统，它让开发者能够完全控制网站输出。与强制固定HTML结构的固执己见的CMS不同，REDAXO允许您创建自定义模块，精确定义内容的输入和渲染方式——从最小的着陆页到大型多语言门户。

在您自己的VPS上自托管REDAXO意味着您拥有自己的内容、数据和自定义项，无需支付平台费用或受供应商限制。此模板将REDAXO与MariaDB 10.11配对，并在首次启动时自动安装CMS，因此您可以立即登录管理面板并开始构建。