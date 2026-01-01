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灵活的开源PHP内容管理系统，为开发者提供对网站输出代码的完全控制，无论是简单的网站还是复杂的门户网站。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 REDAXO 构建什么

REDAXO是一个自2004年以来构建的开源PHP内容管理系统，它让开发者能够完全控制网站输出。与强制固定HTML结构的固执己见的CMS不同，REDAXO允许您创建自定义模块，精确定义内容的输入和渲染方式——从最小的着陆页到大型多语言门户。

在您自己的VPS上自托管REDAXO意味着您拥有自己的内容、数据和自定义项，无需支付平台费用或受供应商限制。此模板将REDAXO与MariaDB 10.11配对，并在首次启动时自动安装CMS，因此您可以立即登录管理面板并开始构建。

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你可以用 {name} 构建什么

REDAXO 的主要功能

自定义内容模块

构建可重用的内容模块，精确控制编辑人员如何输入数据以及这些数据如何在 HTML 中呈现 — 无框架锁定。

完全输出控制

REDAXO 对您的标记不施加任何结构限制，让开发人员能够生成针对每个项目量身定制的简洁、语义化的 HTML。

多语言支持

通过内置的clang支持管理多种语言的内容，使REDAXO成为国际和区域网站的天然选择。

插件生态系统

通过丰富的社区插件生态系统扩展 REDAXO，涵盖媒体管理、SEO、表单、身份验证等功能。

灵活的模板系统

在 PHP 中定义可重用的页面模板和布局，让前端开发人员可以自由地根据需要构建项目。

为什么要在 Hostinger 上运行 REDAXO

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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