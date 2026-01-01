October CMS 是一个现代化的内容管理系统，基于 Laravel PHP 框架构建。它专为开发人员和内容团队设计，结合了简洁的后端界面与强大的主题和插件架构，使得构建任何复杂度的自定义网站和 Web 应用程序都变得简单。

在您的 VPS 上自托管 October CMS 让您完全拥有您的内容、主题和插件，无需支付按站点收费或担心供应商锁定。它支持 MySQL 和 MariaDB，拥有丰富的社区插件生态系统，以及对开发人员友好的代码库，能够适应从简单博客到复杂多页面平台的所有需求。