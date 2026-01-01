October CMS最高立减 70%

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自托管的 PHP 内容管理系统，基于 Laravel 框架构建，用于构建现代化、灵活的网站和网络应用程序。

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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 October CMS 构建什么

October CMS 是一个现代化的内容管理系统，基于 Laravel PHP 框架构建。它专为开发人员和内容团队设计，结合了简洁的后端界面与强大的主题和插件架构，使得构建任何复杂度的自定义网站和 Web 应用程序都变得简单。

在您的 VPS 上自托管 October CMS 让您完全拥有您的内容、主题和插件，无需支付按站点收费或担心供应商锁定。它支持 MySQL 和 MariaDB，拥有丰富的社区插件生态系统，以及对开发人员友好的代码库，能够适应从简单博客到复杂多页面平台的所有需求。

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你可以用 {name} 构建什么

October CMS 的主要功能

Laravel 基金会

基于 Laravel PHP 框架构建，提供 Eloquent ORM、Artisan CLI 以及熟悉的约定，使 PHP 开发者能够轻松进行定制和扩展。

插入生态系统

通过社区和官方插件扩展功能，涵盖表单、SEO、图库和身份验证，无需编写自定义代码。

可视化后端编辑器

通过直观的后端界面管理页面、布局、局部和内容块，无需直接在服务器上编辑文件。

灵活主题系统

使用 Twig 模板和 YAML 定义的组件配置来构建或自定义主题，从而将展示层与应用逻辑清晰地分离。

无头内容API

通过REST API端点公开内容，为无头前端提供支持，同时支持来自同一安装的传统服务器渲染页面。

为什么要在 Hostinger 上运行 October CMS

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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