Grimoire 是一款开源书签管理器，旨在为您从网络上保存的所有内容提供一个永久的、可搜索的家。它存储书签并自动提取元数据——页面标题、描述、网站图标和屏幕截图——因此，即使您忘记了保存某个内容的原因，您的收藏夹也能长期保持有用。

与同步到供应商云的浏览器书签文件夹不同，在您的 VPS 上自托管 Grimoire 可以让您的阅读历史、研究链接和保存的资源完全私密。一个带有内置 SQLite 存储的容器意味着无需维护——只需保存、标记和搜索。