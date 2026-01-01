MeTube 是一个基于浏览器的 yt-dlp 前端，让你能够从 YouTube 和其他 1,000 多个平台下载视频，无需在任何设备上安装软件。它支持高达 4K 的画质选择、提取纯音频为 MP3 格式、播放列表和频道下载，以及带有进度跟踪的实时下载队列——所有这些都通过一个简洁、移动友好的界面实现。

在你的 VPS 上自托管 MeTube 意味着下载以数据中心的速度运行，文件存储在服务器端以便日后检索，并且服务会随着平台的改变而持续工作——不受那些会失效的浏览器扩展的影响，也不受那些施加画质限制并要求账户的商业下载工具的影响。