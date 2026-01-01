Tududi 是一款自托管生产力应用程序，用于以清晰的层级结构管理任务、项目、领域和笔记。它超越了基本的待办事项列表，拥有完整的重复任务引擎、CalDAV 同步（tasks.org、Apple Reminders、Thunderbird）、用于任务创建和每日摘要的 Telegram 集成，以及用于团队部署的可选 OIDC/SSO。界面支持 24 种语言和深色/浅色模式。

自托管 Tududi 可将您的任务数据完全保存在您自己的服务器上——无需订阅，不进行数据挖掘，也没有第三方可以访问您的项目和笔记。因为它运行在 SQLite 上，所以无需管理单独的数据库服务：一个容器，两个卷，您的生产力工具即可在 HTTPS 后运行。