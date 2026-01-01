一键安装部署 Tududi。
支持 CalDAV 同步、重复任务和 OIDC 认证的自托管任务和项目管理器。
为 Tududi 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Tududi 构建什么
Tududi 是一款自托管生产力应用程序，用于以清晰的层级结构管理任务、项目、领域和笔记。它超越了基本的待办事项列表，拥有完整的重复任务引擎、CalDAV 同步（tasks.org、Apple Reminders、Thunderbird）、用于任务创建和每日摘要的 Telegram 集成，以及用于团队部署的可选 OIDC/SSO。界面支持 24 种语言和深色/浅色模式。
自托管 Tududi 可将您的任务数据完全保存在您自己的服务器上——无需订阅，不进行数据挖掘，也没有第三方可以访问您的项目和笔记。因为它运行在 SQLite 上，所以无需管理单独的数据库服务：一个容器，两个卷，您的生产力工具即可在 HTTPS 后运行。
Tududi 的主要功能
项目和区域层级
在项目中组织任务，将项目分组到区域，并跟踪子任务进度 — 所有这些都在一个简洁的界面中。
CalDAV 同步
与任何兼容 CalDAV 的客户端双向同步任务：tasks.org、Apple Reminders、Thunderbird 等。
重复任务引擎
安排任务按每日、每周、每月或自定义模式重复，并自动生成未来的实例。
Telegram 集成
创建任务并通过 Telegram 机器人接收每日摘要，无需打开网页界面。
OIDC 和 SSO 支持
通过 Google、Okta、Keycloak、Azure AD 或任何 OpenID Connect 提供商进行身份验证，以用于团队部署。
为什么要在 Hostinger 上运行 Tududi
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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