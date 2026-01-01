Cloudflared 是 Cloudflare Tunnel 的客户端守护程序，用于从您的 VPS 到 Cloudflare 边缘网络创建仅出站的加密连接。通过在所有流量到达您的源站之前将其路由到 Cloudflare，您可以获得内置的 DDoS 保护和 WAF 覆盖，而无需打开入站防火墙端口或暴露服务器的 IP 地址。

在 VPS 上自托管 Cloudflared 守护程序可提供稳定、始终在线的隧道，不受家庭互联网连接可靠性限制的影响。您的 Cloudflare 令牌和隧道配置存储在您控制的基础设施上，随附的 Web UI 使初始设置和持续管理变得简单，无需使用命令行。