一键部署 Cloudflared。
Cloudflare Tunnel 守护安全服务公开到互联网，无需开放防火墙端口。
为 Cloudflared 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Cloudflared 构建什么
Cloudflared 是 Cloudflare Tunnel 的客户端守护程序，用于从您的 VPS 到 Cloudflare 边缘网络创建仅出站的加密连接。通过在所有流量到达您的源站之前将其路由到 Cloudflare，您可以获得内置的 DDoS 保护和 WAF 覆盖，而无需打开入站防火墙端口或暴露服务器的 IP 地址。
在 VPS 上自托管 Cloudflared 守护程序可提供稳定、始终在线的隧道，不受家庭互联网连接可靠性限制的影响。您的 Cloudflare 令牌和隧道配置存储在您控制的基础设施上，随附的 Web UI 使初始设置和持续管理变得简单，无需使用命令行。
Cloudflared 的主要功能
无需入站端口
所有连接均从您的服务器向外发起，无需打开防火墙规则或配置NAT端口转发。
源IP保护
流量仅通过 Cloudflare 到达您的服务器，从而隐藏您的 VPS IP，使其免受扫描器和直接攻击的尝试。
内置 DDoS 防护
Cloudflare 在任何流量到达您的源服务器之前，在边缘吸收容量攻击。
零信任集成
将隧道与 Cloudflare Access 配对，以便在任何内部服务上强制执行基于身份的身份验证，而无需 VPN。
基于Web的配置
通过内置的Web界面管理隧道令牌和路由，无需切换到命令行。
为什么要在 Hostinger 上运行 Cloudflared
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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