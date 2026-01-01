一键安装部署 PgHero。
开源 PostgreSQL 性能仪表盘，用于实时监控查询、索引和数据库健康状况。
为 PgHero 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
PgHero 的主要功能
慢查询检测
PgHero 根据总执行时间和平均执行时间对查询进行排名，以便您立即识别哪些查询正在降低应用程序性能。
指数分析
揭示未使用的、重复的和缺失的索引，以便您可以清理索引膨胀，并添加实际能加快工作负载的索引。
空间和臃肿跟踪
显示表和索引大小以及死元组计数，以便您了解何时需要 VACUUM 或 REINDEX，以避免空间成为问题。
连接监控
跟踪按用户、数据库和状态划分的活动连接，以便您可以在连接泄漏和连接池耗尽导致中断之前发现它们。
历史查询统计
捕获随时间变化的查询统计信息，并通过时间范围滑块显示它们，从而轻松关联性能退化与部署或负载变化。
为什么要在 Hostinger 上运行 PgHero
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。