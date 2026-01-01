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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 PgHero 构建什么

PgHero 是一个专为 PostgreSQL 构建的开源性能仪表板。它在一个简洁的网页界面中显示慢查询、未使用的索引、膨胀的表、重复的索引、无效的约束和连接数 — 无需数据库专业知识即可解读其显示的内容。每个指标都针对 PostgreSQL，因此仪表板直接提供对调优和故障排除至关重要的信息。

自托管 PgHero 意味着您的数据库凭据和查询模式永远不会离开您的基础设施。将它连接到任何 PostgreSQL 实例 — 无论是同一 VPS 上的容器、远程托管数据库，还是同时连接多个数据库 — 即可获得一个可通过浏览器访问的持久监控仪表板。

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你可以用 {name} 构建什么

PgHero 的主要功能

慢查询检测

PgHero 根据总执行时间和平均执行时间对查询进行排名，以便您立即识别哪些查询正在降低应用程序性能。

指数分析

揭示未使用的、重复的和缺失的索引，以便您可以清理索引膨胀，并添加实际能加快工作负载的索引。

空间和臃肿跟踪

显示表和索引大小以及死元组计数，以便您了解何时需要 VACUUM 或 REINDEX，以避免空间成为问题。

连接监控

跟踪按用户、数据库和状态划分的活动连接，以便您可以在连接泄漏和连接池耗尽导致中断之前发现它们。

历史查询统计

捕获随时间变化的查询统计信息，并通过时间范围滑块显示它们，从而轻松关联性能退化与部署或负载变化。

为什么要在 Hostinger 上运行 PgHero

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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