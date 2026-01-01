PgHero 是一个专为 PostgreSQL 构建的开源性能仪表板。它在一个简洁的网页界面中显示慢查询、未使用的索引、膨胀的表、重复的索引、无效的约束和连接数 — 无需数据库专业知识即可解读其显示的内容。每个指标都针对 PostgreSQL，因此仪表板直接提供对调优和故障排除至关重要的信息。

自托管 PgHero 意味着您的数据库凭据和查询模式永远不会离开您的基础设施。将它连接到任何 PostgreSQL 实例 — 无论是同一 VPS 上的容器、远程托管数据库，还是同时连接多个数据库 — 即可获得一个可通过浏览器访问的持久监控仪表板。