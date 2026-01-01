一键安装 Invidious。
尊重隐私的 YouTube 替代前端 — 无广告、无追踪、无需 Google 账号即可观看视频。
为 Invidious 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Invidious 构建什么
Invidious 是一个开源的、尊重隐私的 YouTube 替代前端，它允许观众观看视频、浏览频道和关注订阅，而无需暴露在 YouTube 的跟踪、广告或账户要求之下。该网络用户界面通过服务器端代理获取视频数据，因此 YouTube 永远不会看到观众的 IP 地址、浏览器指纹或会话 cookie——只有 Invidious 实例的 IP 会出现在 YouTube 的日志中。
在您的 VPS 上自托管 Invidious，为您提供个性化的、无广告的 YouTube 观看体验，以及与朋友和家人分享的能力。订阅、播放列表和观看历史记录存储在您服务器上的私有 PostgreSQL 数据库中，而不是您的 Google 账户中，RSS 订阅源让您无需打开 youtube.com 即可关注频道。
Invidious 的主要功能
无跟踪或广告
视频通过您的服务器代理，因此 YouTube 永远不会看到观看者的 IP 地址、浏览器指纹或行为数据 — 并且没有前贴片广告或插播广告。
无需 Google 账号
观看视频、订阅频道、创建播放列表，并追踪观看历史，无需登录Google账户或接受YouTube的服务条款。
订阅和信息流
通过您的 Invidious 实例上的本地账户订阅 YouTube 频道，并可选择使用 RSS 订阅源在任何订阅阅读器中关注频道。
质量和编解码器选择
手动选择视频质量、编解码器（VP9、AV1、H.264）和音频语言，而不是让 YouTube 的自动质量设置替您决定。
深色模式和主题
多个内置主题，包括一个简洁的暗色模式，以及一个精致、简洁的用户界面，没有YouTube的推荐引擎或侧边栏杂乱内容。
工具的 JSON API
全面的 REST API 暴露视频数据、频道信息和搜索结果，以便外部工具无需抓取 HTML 即可集成。
为什么要在 Hostinger 上运行 Invidious
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
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