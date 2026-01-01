Invidious 是一个开源的、尊重隐私的 YouTube 替代前端，它允许观众观看视频、浏览频道和关注订阅，而无需暴露在 YouTube 的跟踪、广告或账户要求之下。该网络用户界面通过服务器端代理获取视频数据，因此 YouTube 永远不会看到观众的 IP 地址、浏览器指纹或会话 cookie——只有 Invidious 实例的 IP 会出现在 YouTube 的日志中。

在您的 VPS 上自托管 Invidious，为您提供个性化的、无广告的 YouTube 观看体验，以及与朋友和家人分享的能力。订阅、播放列表和观看历史记录存储在您服务器上的私有 PostgreSQL 数据库中，而不是您的 Google 账户中，RSS 订阅源让您无需打开 youtube.com 即可关注频道。