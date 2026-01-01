SmokePing 是一款长期运行的延迟监控器，它以固定间隔探测目标，并将结果呈现为烟雾状的 RRD 图表，其中中位数周围的彩色带可以一目了然地显示抖动和丢包情况。它由 Tobias Oetiker（MRTG 和 RRDtool 的作者）创建，二十多年来一直是 ISP、托管服务提供商和家庭实验室事实上的网络可达性工具。

在您自己的 VPS 上自托管 SmokePing，可以为您提供一个永久的有利位置，用于衡量一个固定位置如何看待互联网的其余部分——这对于诊断 ISP 问题、比较传输提供商、监控远程站点的 SLA 合规性以及长期记录您的服务可达性非常有用。该部署附带持久卷，用于存储配置和历史 RRD 数据库。