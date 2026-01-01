一键部署 SmokePing。
一个长期运行的延迟和丢包监控器，能够将网络抖动和可达性以烟雾状RRD图表的形式可视化。
为 SmokePing 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 SmokePing 构建什么
SmokePing 是一款长期运行的延迟监控器，它以固定间隔探测目标，并将结果呈现为烟雾状的 RRD 图表，其中中位数周围的彩色带可以一目了然地显示抖动和丢包情况。它由 Tobias Oetiker（MRTG 和 RRDtool 的作者）创建，二十多年来一直是 ISP、托管服务提供商和家庭实验室事实上的网络可达性工具。
在您自己的 VPS 上自托管 SmokePing，可以为您提供一个永久的有利位置，用于衡量一个固定位置如何看待互联网的其余部分——这对于诊断 ISP 问题、比较传输提供商、监控远程站点的 SLA 合规性以及长期记录您的服务可达性非常有用。该部署附带持久卷，用于存储配置和历史 RRD 数据库。
SmokePing 的主要功能
烟雾状的 RRD 图表
绘制中位延迟，并用彩色带在一张图中显示方差和丢包，使抖动和电压骤降立即可见。
多种探头类型
将ICMP ping、TCP ping、DNS、HTTP、FPing和Curl探测混合在一个实例中，共同监控网络路径和应用程序可达性。
分层目标
将目标分组到树形结构的部分中，以便在您监控跨区域、站点或提供商的许多主机时，仪表板保持可读性。
阈值警报
当目标持续超出可配置的丢包或延迟阈值时，触发电子邮件或基于脚本的警报。
主/从探头
在远程有利位置运行额外的SmokePing节点作为从属节点，并在主UI中汇总其结果，以实现多地点监控。
长期保留
轮询RRD数据库保持每日、每周、每月和每年的视图，具有恒定的磁盘使用量，是发现长期性能下降的理想选择。
为什么要在 Hostinger 上运行 SmokePing
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。