Kiwix-serve 是 Kiwix 项目的官方 HTTP 服务器，它将 ZIM 档案转换为一个快速、可搜索、浏览器可访问的图书馆。ZIM 是一种开放的压缩档案格式，可以捕获整个网站——维基百科、古腾堡计划、Stack Exchange、TED 演讲、MDN、可汗学院以及数百个其他网站——用于完全离线阅读。

在 VPS 上自托管 Kiwix-serve，为您提供了一个永久的、始终在线的参考图书馆，它不依赖于公共互联网、原始网站的正常运行时间或上游付费墙。将 ZIM 文件从官方 Kiwix 库放入数据卷中，服务器会热加载它们，从而公开一个统一的 Web 界面，对您加载的每个档案进行全文搜索。