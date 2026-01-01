一键安装部署 Kiwix-serve。
适用于维基百科、古腾堡、Stack Exchange以及数千个ZIM档案的自托管离线阅读器。
为 Kiwix-serve 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Kiwix-serve 构建什么
Kiwix-serve 是 Kiwix 项目的官方 HTTP 服务器，它将 ZIM 档案转换为一个快速、可搜索、浏览器可访问的图书馆。ZIM 是一种开放的压缩档案格式，可以捕获整个网站——维基百科、古腾堡计划、Stack Exchange、TED 演讲、MDN、可汗学院以及数百个其他网站——用于完全离线阅读。
在 VPS 上自托管 Kiwix-serve，为您提供了一个永久的、始终在线的参考图书馆，它不依赖于公共互联网、原始网站的正常运行时间或上游付费墙。将 ZIM 文件从官方 Kiwix 库放入数据卷中，服务器会热加载它们，从而公开一个统一的 Web 界面，对您加载的每个档案进行全文搜索。
Kiwix-serve 的主要功能
热重载 ZIM 库
将新的 ZIM 文件放入数据卷中，kiwix-serve 会通过内置的库监视器自动识别它们 — 无需重启。
全文搜索
搜索所有已加载的档案，借助集成的全文索引，包括即时建议，以实现维基百科或任何其他ZIM文件的快速查找。
自带内容
从官方 Kiwix 目录中选择任何 ZIM 文件——完整的维基百科、古腾堡计划、Stack Exchange 数据转储、MDN、可汗学院、TED 以及更多参考档案。
专为离线阅读优化
ZIM 压缩保持存储空间小，并且查询速度快，因此单个 VPS 可以服务海量的参考档案，而无需外部依赖。
嵌入式OPDS目录
公开您图书馆的OPDS订阅源，以便Kiwix移动和桌面阅读器可以直接从您的服务器发现并下载图书。
首次启动时已自举
一个可选的ZIM下载URL会在部署时自动获取您的第一个存档，因此服务器上线后即可浏览。
为什么要在 Hostinger 上运行 Kiwix-serve
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
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