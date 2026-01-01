Khoj 是一个免费的开源 AI 个人助手，可以连接到您的文档、笔记和文件，并让您以自然语言提问。它支持任何主流 AI 提供商——OpenAI、Anthropic、Google Gemini，或者在同一 VPS 上运行的本地 Ollama 实例——并通过 SearXNG 进行实时网络搜索以及通过 Terrarium 进行隔离的 Python 代码执行来增强其答案。

自托管 Khoj 意味着您的文档、对话和查询历史记录都保留在您自己的基础设施上。您的文件绝不会发送到您明确配置的 AI 模型提供商之外的任何地方，让您可以完全控制共享哪些数据以及与谁共享。