一键安装部署 Khoj。
开源AI助手，可以与您的文档聊天、搜索网页并使用您选择的AI模型运行代码。
为 Khoj 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Khoj 的主要功能
和文件对话
索引您的PDF、笔记和文件，并用自然语言提问 — Khoj会使用您选择的AI模型检索相关上下文并给出答案。
网络搜索集成
内置的 SearXNG 让 Khoj 能够从网络获取并总结当前信息，而无需通过第三方搜索 API 路由查询。
代码执行沙盒
在隔离的 Terrarium 沙盒中运行 Python 代码，以便 Khoj 可以在对话中执行计算、数据分析和脚本任务。
任何AI模型提供商
连接 OpenAI、Anthropic、Google Gemini 或本地 Ollama 实例 — 无需更改您与 Khoj 交互的方式即可切换提供商。
默认为私有
所有文档、聊天和嵌入都保留在您的VPS上 — 除了您配置的AI模型提供商之外，不会共享任何内容。
为什么要在 Hostinger 上运行 Khoj
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。