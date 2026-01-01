Apache Zeppelin 是一个开源的Web笔记本，专为大规模交互式数据分析而构建，适用于Apache Spark、Flink和Hive等引擎。与单语言笔记本不同，Zeppelin采用可插拔的解释器架构，允许单个笔记混合使用Scala、SQL、Python、R和shell段落来处理共享数据，结果通过内置的表格格式在不同语言之间传递。

在VPS上自托管Zeppelin可以将笔记本、数据集连接和解释器凭据保留在您自己的环境中，消除了托管笔记本服务的按用户计费模式，并让您完全控制Spark配置、JVM内存和依赖管理。