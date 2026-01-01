一键安装部署 Opengist。
由 Git 驱动的自托管 pastebin，用于分享支持语法高亮和完整版本历史记录的代码片段。
为 Opengist 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Opengist 的主要功能
基于 Git 的存储
每个代码片段都存储为一个真实的 Git 仓库，开箱即用，提供版本历史、差异比较以及 HTTP 或 SSH 克隆访问。
语法高亮
支持数百种语言，具有自动检测和手动覆盖功能，可准确高亮显示任何代码片段或配置文件。
可见性控制
将单个 Gist 设置为公开、私有或不公开，以精确控制谁可以发现和查看您的代码片段。
全文搜索
使用内置的 Bleve 索引，按内容、文件名或语言搜索所有 gist — 无需外部搜索引擎。
OAuth 登录
使用 GitHub、GitLab、Gitea 或任何 OIDC 兼容的提供商登录，而不是管理单独的本地账户。
可嵌入的片段
通过生成的脚本标签，将任何Gist嵌入到外部页面中，该标签可内联渲染实时、语法高亮的代码。
为什么要在 Hostinger 上运行 Opengist
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
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