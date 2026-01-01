Opengist 是一个自托管的粘贴板，它将每个代码片段存储为真实的 Git 仓库。与基于数据库的粘贴工具不同，每个 gist 都可以完全克隆——用户可以通过 HTTP 或 SSH 使用标准 Git 命令推送更新、查看完整的提交历史记录并进行协作。简洁的网页界面提供语法高亮、全文搜索以及每个代码片段的公开、私有和未列出可见性模式。

在您的 VPS 上托管 Opengist 让您完全拥有您的代码片段和粘贴内容，无需与第三方服务共享。默认使用 SQLite，无需额外的数据库容器。第一个注册的用户将成为管理员，拥有实例范围的设置和用户管理权限。