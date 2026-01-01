Wanderer 是一个自托管的步道数据库和户外活动追踪器，适用于徒步旅行者、骑行者、登山者以及所有步行或骑行探索的人。上传 GPX 轨迹，记录山顶和航点，浏览海拔剖面图，并在交互式地图上查看您的所有步道——所有这些都在您自己的服务器上进行，无需订阅或与第三方共享数据。

在 VPS 上私密存储您的步道意味着您的路线、位置和活动历史记录都在您的掌控之中。Wanderer 集成了 OpenStreetMap 服务，用于地理编码和路线规划，其多用户支持使其成为步道俱乐部、徒步团体或共同探索户外的家庭的实用共享日志。