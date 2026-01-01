Papra 是一个开源的文档管理和归档平台，旨在实现个人和组织文档的长期存储和轻松检索——收据、保修单、合同以及您需要保留的任何文件。与臃肿的 DMS 解决方案不同，Papra 注重简洁性：上传文档、为其添加标签、搜索它们，并在多年后再次找到它们。

在您自己的 VPS 上自托管 Papra，可让您的文档完全由您掌控，没有第三方访问，没有按文档收费，也没有超出您自身磁盘容量的存储限制。内置的 SQLite 数据库意味着零基础设施依赖——仅需一个容器和一个卷。