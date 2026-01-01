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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Relaticle 构建什么

Relaticle 是一个以原生AI代理支持为核心的自托管CRM平台。它通过现代化的Filament驱动界面管理联系人、公司和销售渠道，同时公开30个模型上下文协议工具，让AI代理直接读写CRM数据——无需抓取UI或依赖脆弱的集成。

与将AI作为事后补充的传统CRM不同，Relaticle从一开始就为人类和AI代理操作而设计，通过相同的数据模型。REST API提供完整的编程访问，Laravel Horizon后台工作程序处理导入、通知和计划自动化。所有数据都保留在您自己基础设施上的PostgreSQL数据库中。

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Relaticle 的主要功能

原生AI代理支持

30个内置的模型上下文协议工具让AI代理能够直接创建联系人、更新销售流程和查询CRM数据，无需自定义集成。

联系人和渠道

在一个结构化的CRM中管理联系人、公司、交易和销售渠道，该CRM专为需要可靠记录每个客户关系的团队设计。

完全 REST API

一个完整的REST API 公开所有CRM对象，用于自动化脚本、第三方集成和自定义报告，无需访问Web界面。

后台作业处理

Laravel Horizon 处理用于导入、通知和计划任务的队列作业，而不会在繁重操作期间阻塞网络界面。

OAuth 社交登录

团队成员使用 GitHub 或 Google 账户登录，无需为 CRM 管理一套单独的凭据。

为什么要在 Hostinger 上运行 Relaticle

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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