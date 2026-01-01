Relaticle 是一个以原生AI代理支持为核心的自托管CRM平台。它通过现代化的Filament驱动界面管理联系人、公司和销售渠道，同时公开30个模型上下文协议工具，让AI代理直接读写CRM数据——无需抓取UI或依赖脆弱的集成。

与将AI作为事后补充的传统CRM不同，Relaticle从一开始就为人类和AI代理操作而设计，通过相同的数据模型。REST API提供完整的编程访问，Laravel Horizon后台工作程序处理导入、通知和计划自动化。所有数据都保留在您自己基础设施上的PostgreSQL数据库中。