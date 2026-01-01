Invio 是一款快速、专注的开票应用程序，专为需要专业开票服务但又不想被完整CRM平台复杂性所困扰的自由职业者和小型团队而设计。它在一个简洁、轻量级的界面中涵盖了核心开票工作流程——产品目录管理、发票创建以及为客户提供无密码安全链接访问——即使在普通硬件上也能即时加载。

在您自己的VPS上自托管Invio意味着您的财务数据永远不会接触第三方服务器，没有按发票收费，也没有订阅费用。发票历史、产品目录和客户记录都存储在您自己的基础设施中的嵌入式SQLite数据库中，让您完全拥有您的业务记录。