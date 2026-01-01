VueTorrent 是 qBittorrent 的开源 Web UI 替代品，由活跃的贡献者社区使用 Vue 3 和 Vuetify 构建。它取代了过时的默认 qBittorrent 界面，采用快速、响应式的单页应用程序，旨在在桌面浏览器和移动设备上都提供原生体验，包括作为渐进式 Web 应用程序进行安装。

此部署通过官方支持的 Docker mod 将 VueTorrent 与 LinuxServer qBittorrent 镜像捆绑在一起，因此一个容器即可同时提供 BitTorrent 引擎和现代界面。在 VPS 上自托管可实现全天候做种、数据中心带宽，并通过标准 qBittorrent WebAPI 与 arr 自动化堆栈完全兼容。