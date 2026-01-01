一键安装部署 VueTorrent。
适用于qBittorrent的现代化Vue.js Web UI，拥有精致的移动端友好设计和丰富的种子管理功能。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 VueTorrent 构建什么
VueTorrent 是 qBittorrent 的开源 Web UI 替代品，由活跃的贡献者社区使用 Vue 3 和 Vuetify 构建。它取代了过时的默认 qBittorrent 界面，采用快速、响应式的单页应用程序，旨在在桌面浏览器和移动设备上都提供原生体验，包括作为渐进式 Web 应用程序进行安装。
此部署通过官方支持的 Docker mod 将 VueTorrent 与 LinuxServer qBittorrent 镜像捆绑在一起，因此一个容器即可同时提供 BitTorrent 引擎和现代界面。在 VPS 上自托管可实现全天候做种、数据中心带宽，并通过标准 qBittorrent WebAPI 与 arr 自动化堆栈完全兼容。
VueTorrent 的主要功能
Vue 3 Web 用户界面
基于 Vue 3 和 Vuetify 构建的单页界面取代了过时的默认 qBittorrent UI，具有流畅的导航和实时更新。
移动和 PWA 就绪
响应式布局适用于手机和平板电脑，并且可以作为渐进式网络应用安装，以获得原生般的体验。
浅色和深色主题
内置浅色和深色主题，具有可配置的仪表板列，让您可以自定义哪些种子属性一目了然。
键盘快捷键
一流的键盘快捷键，包括多选、搜索聚焦和对话框关闭，可加快日常种子管理。
完全 qBittorrent API
使用标准的 qBittorrent WebAPI，因此 Sonarr、Radarr、Lidarr 和其他 arr 工具无需额外配置即可工作。
捆绑式后端
以 Docker 模组的形式搭载于 LinuxServer qBittorrent 之上，因此一个容器即可同时提供洪流引擎和现代用户界面。
为什么要在 Hostinger 上运行 VueTorrent
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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