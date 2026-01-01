Maloja 是一个开源的自托管音乐记录器——可以把它想象成个人版 Last.fm——它会记录你播放的每一首歌曲，并将播放历史转化为图表、热门艺术家排名、时间脉冲图和年度总结。它接受来自已支持 Last.fm API 的客户端（如 GMusicBrowser、mpdscribble、multi-scrobblers）以及来自 Plex、Jellyfin 和 Navidrome 等播放器的直接 API 集成的记录。

在您自己的 VPS 上自托管 Maloja 可以保留您收听数据的私密永久记录，而不是将其留在可能关闭、更改定价或改变数据公开方式的第三方平台上。结合来自 Last.fm、Spotify、MusicBrainz 和 TheAudioDB 的元数据丰富功能，您将获得一个丰富的个人音乐仪表板，它能够经受住供应商更迭的考验。