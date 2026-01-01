部署 Maloja 一键安装。
自托管的音乐记录数据库，可将您的收听历史转化为个人排行榜、统计数据和 Last.fm 风格的个人资料。
为 Maloja 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Maloja 构建什么
Maloja 是一个开源的自托管音乐记录器——可以把它想象成个人版 Last.fm——它会记录你播放的每一首歌曲，并将播放历史转化为图表、热门艺术家排名、时间脉冲图和年度总结。它接受来自已支持 Last.fm API 的客户端（如 GMusicBrowser、mpdscribble、multi-scrobblers）以及来自 Plex、Jellyfin 和 Navidrome 等播放器的直接 API 集成的记录。
在您自己的 VPS 上自托管 Maloja 可以保留您收听数据的私密永久记录，而不是将其留在可能关闭、更改定价或改变数据公开方式的第三方平台上。结合来自 Last.fm、Spotify、MusicBrainz 和 TheAudioDB 的元数据丰富功能，您将获得一个丰富的个人音乐仪表板，它能够经受住供应商更迭的考验。
Maloja 的主要功能
个人收听榜单
浏览热门艺术家、专辑和曲目，支持在可配置的时间范围内查看排名、趋势线和周期性比较。
Last.fm 兼容 API
接受来自任何支持 Last.fm API 的客户端（手机、桌面播放器、脚本）的收听记录，无需编写自定义适配器。
播放器集成
直接从 Plex、Jellyfin、Navidrome、多源 scrobbler、mpdscribble 以及其他社区构建的桥接器接收 scrobble。
脉冲式时间图
可视化您在数周、数月和数年内收听特定艺术家、专辑或曲目的频率，从而发现重新喜爱的作品和沉迷收听的模式。
元数据丰富
从 Last.fm、Spotify、MusicBrainz 和 TheAudioDB 获取艺术家图片和专辑封面，让您的仪表板开箱即用时看起来精美。
Last.fm 代理记录
您可以选择将传入的 scrobble 转发到 Last.fm，这样您的现有公开个人资料就能持续更新，同时您也能建立一个私人档案。
为什么要在 Hostinger 上运行 Maloja
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
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