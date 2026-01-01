Milvus 是全球最受欢迎的开源向量数据库，专为存储和搜索机器学习模型生成的高维嵌入而构建。它支持 HNSW、IVF 和 DiskANN 索引、混合稠密和稀疏向量搜索，并在处理数十亿向量的同时保持亚毫秒级的查询延迟。此模板部署了完整的 Milvus 堆栈，使用 etcd 进行元数据存储，MinIO 用于对象存储，以及 Attu Web UI 进行可视化管理。

在您自己的 VPS 上托管 Milvus 可以将专有嵌入和敏感用户数据保留在您的基础设施内，为索引密集型 AI 工作负载提供专用内存和 CPU，并消除了托管向量数据库服务的按查询付费成本。