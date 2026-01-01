SilverBullet 是一款开源的、自托管的笔记应用程序，它围绕 Markdown 构建，专为个人知识管理而设计。它作为渐进式网络应用完全在您的浏览器中运行，同时将所有数据保存在您自己的服务器上 — 为您提供离线访问、跨笔记的实时查询以及强大的插件系统以实现可扩展性。

在您的 VPS 上自托管 SilverBullet 意味着您的笔记可以随时随地从任何设备访问，实时同步，并且私密存储，无需依赖任何云笔记服务。