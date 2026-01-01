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AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
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公共 API
全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 SilverBullet 构建什么

SilverBullet 是一款开源的、自托管的笔记应用程序，它围绕 Markdown 构建，专为个人知识管理而设计。它作为渐进式网络应用完全在您的浏览器中运行，同时将所有数据保存在您自己的服务器上 — 为您提供离线访问、跨笔记的实时查询以及强大的插件系统以实现可扩展性。

在您的 VPS 上自托管 SilverBullet 意味着您的笔记可以随时随地从任何设备访问，实时同步，并且私密存储，无需依赖任何云笔记服务。

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SilverBullet 的主要功能

实时查询

在您的笔记中嵌入动态查询，实时提取并显示来自您的整个知识库的数据。

插头生态系统

通过社区插件扩展功能，用于任务、日历、Git同步、AI补全等。

离线优先 PWA

作为渐进式网络应用，可离线运行——重新连接后，编辑内容将自动同步。

Markdown 原生

使用标准 Markdown 编写，包含维基风格的链接、标签和前置元数据，用于结构化笔记。

命令面板

键盘驱动界面，带有斜杠命令和命令面板，用于快速导航和操作。

为什么要在 Hostinger 上运行 SilverBullet

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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