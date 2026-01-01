Teedy是一个开源文档管理系统，它将一堆扫描文件、PDF和数字文件转化为结构化、可搜索的档案。每个上传的文档都会经过OCR处理，使其文本完全可搜索，而灵活的标签系统、分层类别和自定义元数据则使大量集合保持井然有序。简洁响应式Web界面、具有精细权限的多用户账户以及完整的REST API使其既适用于个人也适用于小型团队。

在您自己的VPS上自托管Teedy，可以将敏感文件——合同、发票、税务记录和身份证明文件——保存在您控制的基础设施中，而不是第三方云端，同时仍能开箱即用地提供OCR、全文搜索和审计友好的版本控制。