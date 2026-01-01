一键安装部署 Teedy。
开源文档管理系统，支持 OCR 和全文搜索，用于组织扫描件、PDF 和文件。
为 Teedy 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Teedy 的主要功能
OCR文本提取
使用内置OCR自动从扫描图像和PDF中提取文本，使每个文档都可完全搜索。
全文搜索
通过文档内容、标签或元数据搜索整个档案，可在几秒钟内定位任何文件。
标签和元数据
使用分层标签、自定义元数据字段和关系来组织文档，而不是僵化的文件夹树。
多用户权限
创建具有细粒度访问控制列表的用户和组帐户，以便团队安全地共享文档。
REST API 和自动化
通过完整的 REST API 和电子邮件导入支持，实现上传、数据摄取和集成的自动化。
为什么要在 Hostinger 上运行 Teedy
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。