NSQ 是一个实时分布式消息平台，最初由 Bitly 构建，用于处理每天数十亿条消息。与传统消息代理不同，NSQ 作为小型守护进程的去中心化集群运行——没有单一的消息代理瓶颈，没有主节点，也没有共享状态——因此生产者和消费者可以水平扩展而无需重新配置。

在您自己的 VPS 上自托管 NSQ，可以将高容量事件流、遥测和异步作业管道保留在您的基础设施内，没有按消息收费，也没有托管服务限流。捆绑的 Web 管理界面提供对主题、通道和消息速率的实时可见性，而 lookupd 发现服务消除了在您的整个集群中硬编码消息代理地址的需要。