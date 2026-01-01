一键安装部署 Spoolman。
自托管的3D打印耗材卷轴追踪器，帮助3D打印爱好者管理库存、消耗和二维码标签。
为 Spoolman 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Spoolman 构建什么
Spoolman 是一款自托管的 Web 应用程序，用于管理 3D 打印耗材线轴。它为创客和打印农场提供了一个集中式的线轴库存管理系统——跟踪重量、材料、颜色、制造商和剩余耗材，确保您在打印前总有足够的材料。与电子表格或便利贴不同，Spoolman 将所有数据存储在轻量级的 SQLite 数据库中，提供简洁的 REST API 以便与 Klipper 和 Moonraker 集成，并提供一个可通过网络上任何浏览器访问的 Web UI。
在您自己的 VPS 上自托管 Spoolman 可以确保所有库存数据私密且始终可访问，无需订阅费或第三方数据共享。实时 WebSocket 更新意味着每个连接的客户端都能即时看到库存变化。
Spoolman 的主要功能
卷轴库存跟踪
记录每个线轴的制造商、材料、颜色、重量和剩余耗材，这样您在开始打印前就能知道有什么可用。
Klipper 和 Moonraker 集成
REST API 与 Klipper 和 Moonraker 原生集成，因此您的 3D 打印机可以自动记录耗材使用情况，无需手动记录。
二维码标签生成器
为每个线轴打印不干胶二维码标签 — 从任何移动浏览器快速扫描，即可调出完整的材料档案和剩余重量。
实时 WebSocket 更新
库存变化会通过WebSockets即时推送到所有连接的客户端，从而使仪表板和切片器保持同步，无需手动刷新。
多个数据库后端
默认为零配置SQLite，适用于单用户设置，可选支持PostgreSQL和MariaDB，适用于共享打印农场和更高的写入量。
为什么要在 Hostinger 上运行 Spoolman
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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