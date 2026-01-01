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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Spoolman 构建什么

Spoolman 是一款自托管的 Web 应用程序，用于管理 3D 打印耗材线轴。它为创客和打印农场提供了一个集中式的线轴库存管理系统——跟踪重量、材料、颜色、制造商和剩余耗材，确保您在打印前总有足够的材料。与电子表格或便利贴不同，Spoolman 将所有数据存储在轻量级的 SQLite 数据库中，提供简洁的 REST API 以便与 Klipper 和 Moonraker 集成，并提供一个可通过网络上任何浏览器访问的 Web UI。

在您自己的 VPS 上自托管 Spoolman 可以确保所有库存数据私密且始终可访问，无需订阅费或第三方数据共享。实时 WebSocket 更新意味着每个连接的客户端都能即时看到库存变化。

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你可以用 {name} 构建什么

Spoolman 的主要功能

卷轴库存跟踪

记录每个线轴的制造商、材料、颜色、重量和剩余耗材，这样您在开始打印前就能知道有什么可用。

Klipper 和 Moonraker 集成

REST API 与 Klipper 和 Moonraker 原生集成，因此您的 3D 打印机可以自动记录耗材使用情况，无需手动记录。

二维码标签生成器

为每个线轴打印不干胶二维码标签 — 从任何移动浏览器快速扫描，即可调出完整的材料档案和剩余重量。

实时 WebSocket 更新

库存变化会通过WebSockets即时推送到所有连接的客户端，从而使仪表板和切片器保持同步，无需手动刷新。

多个数据库后端

默认为零配置SQLite，适用于单用户设置，可选支持PostgreSQL和MariaDB，适用于共享打印农场和更高的写入量。

为什么要在 Hostinger 上运行 Spoolman

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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