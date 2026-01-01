Spoolman 是一款自托管的 Web 应用程序，用于管理 3D 打印耗材线轴。它为创客和打印农场提供了一个集中式的线轴库存管理系统——跟踪重量、材料、颜色、制造商和剩余耗材，确保您在打印前总有足够的材料。与电子表格或便利贴不同，Spoolman 将所有数据存储在轻量级的 SQLite 数据库中，提供简洁的 REST API 以便与 Klipper 和 Moonraker 集成，并提供一个可通过网络上任何浏览器访问的 Web UI。

在您自己的 VPS 上自托管 Spoolman 可以确保所有库存数据私密且始终可访问，无需订阅费或第三方数据共享。实时 WebSocket 更新意味着每个连接的客户端都能即时看到库存变化。