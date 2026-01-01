MediaGo 是一个开源视频下载器，它将基于浏览器的用户界面与经过实战检验的引擎（如 yt-dlp、aria2、N_m3u8DL-RE 和 BBDown）结合在一起。它能从 M3U8 和 HLS 播放列表、YouTube、Bilibili、Twitter、Instagram、Reddit 以及一千多个其他支持的网站嗅探并保存流媒体，然后将结果转换为任何格式或质量，无需单独的 ffmpeg 步骤。

在您自己的 VPS 上运行 MediaGo 意味着下载将在快速、始终在线的服务器上进行，而不是在您的笔记本电脑上，并且文件将保留在您控制的存储中。配套的浏览器扩展和 HTTP API 允许您从任何设备将链接发送到同一队列中，并通过简洁的网页仪表板显示任务管理、进度和历史记录。