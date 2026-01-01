一键安装部署 MediaGo。
自托管的视频嗅探器和下载器，可抓取M3U8、HLS、YouTube、Bilibili以及1000多个其他网站。
为 MediaGo 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 MediaGo 构建什么
MediaGo 是一个开源视频下载器，它将基于浏览器的用户界面与经过实战检验的引擎（如 yt-dlp、aria2、N_m3u8DL-RE 和 BBDown）结合在一起。它能从 M3U8 和 HLS 播放列表、YouTube、Bilibili、Twitter、Instagram、Reddit 以及一千多个其他支持的网站嗅探并保存流媒体，然后将结果转换为任何格式或质量，无需单独的 ffmpeg 步骤。
在您自己的 VPS 上运行 MediaGo 意味着下载将在快速、始终在线的服务器上进行，而不是在您的笔记本电脑上，并且文件将保留在您控制的存储中。配套的浏览器扩展和 HTTP API 允许您从任何设备将链接发送到同一队列中，并通过简洁的网页仪表板显示任务管理、进度和历史记录。
MediaGo 的主要功能
M3U8 和 HLS 嗅探器
检测并下载来自任何网页的分段流，包括无DRM的实时捕获和点播播放列表。
yt-dlp 引擎
捆绑的 yt-dlp 支持开箱即用，可从 YouTube、Twitter、Instagram、Reddit 以及一千多个其他受支持的网站下载视频。
Bilibili 下载器
原生BBDown集成可下载哔哩哔哩视频、弹幕、字幕以及大多数通用下载器无法获取的高质量音轨。
浏览器扩展
配套的 Chrome 和 Firefox 扩展程序可以嗅探任何页面上的视频，并一键将其排队到您的服务器上。
应用内格式转换
无需离开仪表板，即可使用捆绑的 ffmpeg 管道将已完成的下载转换为其他格式或质量。
HTTP API 和自动化
完整的 REST API 允许脚本、AI 助手和第三方工具创建任务、查询进度并管理下载队列。
为什么要在 Hostinger 上运行 MediaGo
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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