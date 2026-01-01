Grav 是一个现代的扁平文件CMS，它将所有内容作为 Markdown 文件存储在文件系统上，完全无需数据库。它基于 PHP 和 Twig 模板构建，通过基于文件的缓存实现快速页面加载，为非技术编辑人员提供内置管理面板，以及超过300个用于表单、SEO、搜索和多语言内容的插件。

在您的VPS上自托管 Grav 意味着备份就像复制文件夹一样简单，版本控制由 Git 原生处理，并且没有数据库连接限制、查询优化难题或单独的备份任务——只有文件和在您控制的硬件上运行的应用程序。