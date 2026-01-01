Grafana Pyroscope 是一个开源的持续性能分析数据库，旨在存储和查询来自大规模生产应用程序的性能分析数据。与你在事件期间运行的一次性性能分析器不同，Pyroscope 持续摄取来自 Go、Java、Python、Ruby、Node.js、Rust、.NET、eBPF 和 OpenTelemetry 源的性能分析数据，因此你可以比较跨部署、区域或任何自定义标签的火焰图。

在你的 VPS 上自托管 Pyroscope 可以将敏感的性能分析数据（通常包含函数名、文件路径和代码中的堆栈跟踪）隔离在第三方服务之外，同时允许你调整保留策略和存储以匹配你的工作负载。捆绑的单二进制模式在一个容器中运行分发器、摄取器、查询器和压缩器组件，并使用本地文件系统存储——无需 Kubernetes、对象存储或外部依赖。