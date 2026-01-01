一键部署 Grafana Pyroscope。
开源的持续性能分析后端，可帮助您将CPU、内存和延迟问题精确到一行代码。
为 Grafana Pyroscope 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Grafana Pyroscope 构建什么
Grafana Pyroscope 是一个开源的持续性能分析数据库，旨在存储和查询来自大规模生产应用程序的性能分析数据。与你在事件期间运行的一次性性能分析器不同，Pyroscope 持续摄取来自 Go、Java、Python、Ruby、Node.js、Rust、.NET、eBPF 和 OpenTelemetry 源的性能分析数据，因此你可以比较跨部署、区域或任何自定义标签的火焰图。
在你的 VPS 上自托管 Pyroscope 可以将敏感的性能分析数据（通常包含函数名、文件路径和代码中的堆栈跟踪）隔离在第三方服务之外，同时允许你调整保留策略和存储以匹配你的工作负载。捆绑的单二进制模式在一个容器中运行分发器、摄取器、查询器和压缩器组件，并使用本地文件系统存储——无需 Kubernetes、对象存储或外部依赖。
Grafana Pyroscope 的主要功能
持续性能分析
全天候从运行中的服务中摄取配置文件，而不是等待事件发生，这样您就可以在火焰图中比较任意两个时间点。
多语言支持
原生SDK，适用于 Go、Java、Python、Ruby、Node.js、Rust 和 .NET，以及 Grafana Alloy 自动插桩和 eBPF，用于对任何二进制文件进行零代码分析。
兼容 OpenTelemetry
接受通过OpenTelemetry协议传输的配置文件，并将其与现有追踪、指标和日志关联起来，无需更改您的收集器管道。
火焰图对比
并排比较两个火焰图，以便立即查看哪些函数在部署后性能下降、在负载下扩展性差，或在修复后得到改进。
基于标签的筛选
按任意标签（服务、区域、版本、租户或自定义维度）切片配置文件，以隔离导致性能退化的确切工作负载。
单一二进制存储
默认情况下作为单个容器运行，使用本地文件系统存储，当您超出单个节点的容量时，可选支持 S3、GCS 和 Azure 后端。
为什么要在 Hostinger 上运行 Grafana Pyroscope
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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