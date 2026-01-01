一键安装部署 FitTrackee。
自托管的户外活动追踪器，用于GPX上传、路线图以及涵盖跑步、骑行和徒步的锻炼统计数据。
为 FitTrackee 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 FitTrackee 构建什么
FitTrackee是一个自托管的户外活动追踪器，专为跑步者、骑行者、徒步旅行者以及任何在运动手表、手机或GPS设备上记录GPX轨迹的人设计。上传活动文件，在交互式地图上可视化路线，并查看距离、海拔、速度和持续时间统计数据 — 所有这些都在您自己的基础设施上运行，没有任何第三方健身平台收集您的运动数据。
在VPS上运行FitTrackee可以确保您的训练历史、位置轨迹和个人记录的私密性和可移植性。多用户支持、完善的REST API、可选的每次锻炼天气数据以及基于ActivityPub的联邦功能，使其成为个人、小型俱乐部和注重隐私的运动员替代Strava或Garmin Connect的实用选择。
FitTrackee 的主要功能
GPX 文件上传
从运动手表、手机和 GPS 设备导入 GPX 轨迹，以建立所有户外活动的私人档案。
交互式路线图
在基于OpenStreetMap的地图上可视化每次锻炼，并提供完整的轨迹回放、缩放和分段详细视图。
活动统计
跟踪所有记录的锻炼和时间段的距离、持续时间、海拔增益、平均速度和配速。
多运动支持
记录跑步、骑行、徒步、滑雪等户外运动，并在一个时间轴中查看各项运动的总结。
REST API 和联邦
有文档的 REST API 和可选的 ActivityPub 联邦让您能够编写集成脚本并在联邦宇宙中分享活动。
多用户隐私控制
为家人、朋友或俱乐部成员托管账户，并提供按活动设置的可见性以及管理员管理的注册功能。
为什么要在 Hostinger 上运行 FitTrackee
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
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