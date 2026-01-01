FitTrackee是一个自托管的户外活动追踪器，专为跑步者、骑行者、徒步旅行者以及任何在运动手表、手机或GPS设备上记录GPX轨迹的人设计。上传活动文件，在交互式地图上可视化路线，并查看距离、海拔、速度和持续时间统计数据 — 所有这些都在您自己的基础设施上运行，没有任何第三方健身平台收集您的运动数据。

在VPS上运行FitTrackee可以确保您的训练历史、位置轨迹和个人记录的私密性和可移植性。多用户支持、完善的REST API、可选的每次锻炼天气数据以及基于ActivityPub的联邦功能，使其成为个人、小型俱乐部和注重隐私的运动员替代Strava或Garmin Connect的实用选择。