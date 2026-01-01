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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 FitTrackee 构建什么

FitTrackee是一个自托管的户外活动追踪器，专为跑步者、骑行者、徒步旅行者以及任何在运动手表、手机或GPS设备上记录GPX轨迹的人设计。上传活动文件，在交互式地图上可视化路线，并查看距离、海拔、速度和持续时间统计数据 — 所有这些都在您自己的基础设施上运行，没有任何第三方健身平台收集您的运动数据。

在VPS上运行FitTrackee可以确保您的训练历史、位置轨迹和个人记录的私密性和可移植性。多用户支持、完善的REST API、可选的每次锻炼天气数据以及基于ActivityPub的联邦功能，使其成为个人、小型俱乐部和注重隐私的运动员替代Strava或Garmin Connect的实用选择。

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FitTrackee 的主要功能

GPX 文件上传

从运动手表、手机和 GPS 设备导入 GPX 轨迹，以建立所有户外活动的私人档案。

交互式路线图

在基于OpenStreetMap的地图上可视化每次锻炼，并提供完整的轨迹回放、缩放和分段详细视图。

活动统计

跟踪所有记录的锻炼和时间段的距离、持续时间、海拔增益、平均速度和配速。

多运动支持

记录跑步、骑行、徒步、滑雪等户外运动，并在一个时间轴中查看各项运动的总结。

REST API 和联邦

有文档的 REST API 和可选的 ActivityPub 联邦让您能够编写集成脚本并在联邦宇宙中分享活动。

多用户隐私控制

为家人、朋友或俱乐部成员托管账户，并提供按活动设置的可见性以及管理员管理的注册功能。

为什么要在 Hostinger 上运行 FitTrackee

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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