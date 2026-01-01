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轻量级自托管文件服务器，具有简洁的网页用户界面、WebDAV支持和基于路径的访问控制。

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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Dufs 构建什么

Dufs 是一个轻量级的开源文件服务器，它允许您通过简洁的网页界面浏览、上传、下载和管理文件。它支持 WebDAV 协议，因此您可以使用任何标准的文件管理器客户端，将您的存储挂载为 Windows、macOS 或 Linux 上的网络驱动器——连接设备上无需额外软件。

在您的 VPS 上自托管 Dufs，可以将您的文件保存在您完全控制的基础设施上，无需支付云存储费用，没有供应商文件大小限制，也没有第三方可以访问您的数据。您可以为每个目录配置读写或只读访问规则，使用凭据保护路径，并通过内置的 Traefik 集成，通过 HTTPS 安全地共享文件。

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你可以用 {name} 构建什么

Dufs 的主要功能

网络文件浏览器

从任何浏览器浏览、上传、下载、重命名和删除文件，无需安装额外的客户端软件。

WebDAV 协议

使用内置的操作系统 WebDAV 支持，将您的 Dufs 服务器作为原生网络驱动器挂载到 Windows、macOS 或 Linux 上。

路径级访问控制

将不同的读写或只读规则应用于不同的目录，每个目录都由单独的凭据保护。

文件搜索和预览

按名称搜索您存储的文件，并直接在浏览器中预览图片、文本和视频等常见格式。

单个容器

作为单个轻量级容器运行，无需外部数据库 — 易于备份、迁移和维护。

为什么要在 Hostinger 上运行 Dufs

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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