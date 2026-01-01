Dufs 是一个轻量级的开源文件服务器，它允许您通过简洁的网页界面浏览、上传、下载和管理文件。它支持 WebDAV 协议，因此您可以使用任何标准的文件管理器客户端，将您的存储挂载为 Windows、macOS 或 Linux 上的网络驱动器——连接设备上无需额外软件。

在您的 VPS 上自托管 Dufs，可以将您的文件保存在您完全控制的基础设施上，无需支付云存储费用，没有供应商文件大小限制，也没有第三方可以访问您的数据。您可以为每个目录配置读写或只读访问规则，使用凭据保护路径，并通过内置的 Traefik 集成，通过 HTTPS 安全地共享文件。