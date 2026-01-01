一键部署 Locust
可编写脚本的 Python 负载测试框架，用于模拟并发用户，并带有实时 Web 仪表板。
为 Locust 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Locust 构建什么
Locust 是一个开源的、基于 Python 的负载测试工具，它允许工程团队用纯 Python 代码定义用户行为，并对任何 HTTP 或自定义协议目标重放数百万个并发请求。与图形用户界面优先的工具不同，Locust 场景是版本控制脚本，这使得测试易于审查、参数化并集成到 CI/CD 管道中。
内置的 Web UI 在测试运行时显示实时吞吐量、响应时间百分位数和错误率，并允许您实时增加或减少用户而无需重新启动。在您的 VPS 上自托管 Locust 可以使测试流量和凭据不经过第三方 SaaS 基础设施，并允许您将负载生成器放置在靠近目标系统的位置，以最大程度地减少人为的网络延迟。
Locust 的主要功能
Python Locust文件
将测试场景编写为普通的Python类，可完全访问标准库和第三方包，并支持版本控制和CI集成。
实时网络仪表盘
在浏览器中实时监控每秒请求数、响应时间百分位数和失败率，并调整并发用户数，无需停止测试。
分布式负载生成
添加工作节点以协调来自多台机器的负载，扩展到数百万并发用户，并集中收集汇总统计数据。
任何协议支持
通过使用任何 Python 库扩展基础 User 类，测试 REST API、WebSocket、gRPC 和自定义 TCP 协议。
无头 CI 模式
非交互式地运行测试，并根据故障率和延迟设置可配置的通过/失败阈值，从而在您的管道中自动控制部署。
为什么要在 Hostinger 上运行 Locust
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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