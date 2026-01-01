Locust 是一个开源的、基于 Python 的负载测试工具，它允许工程团队用纯 Python 代码定义用户行为，并对任何 HTTP 或自定义协议目标重放数百万个并发请求。与图形用户界面优先的工具不同，Locust 场景是版本控制脚本，这使得测试易于审查、参数化并集成到 CI/CD 管道中。

内置的 Web UI 在测试运行时显示实时吞吐量、响应时间百分位数和错误率，并允许您实时增加或减少用户而无需重新启动。在您的 VPS 上自托管 Locust 可以使测试流量和凭据不经过第三方 SaaS 基础设施，并允许您将负载生成器放置在靠近目标系统的位置，以最大程度地减少人为的网络延迟。