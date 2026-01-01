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用于问题跟踪、冲刺周期和产品路线图的开源项目管理平台 — Jira 和 Linear 的自托管替代方案。

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全球数据中心
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Plane 构建什么

Plane是一个功能强大的开源项目管理平台，可作为Jira、Linear、Monday.com和ClickUp的现代替代方案。团队可以跟踪问题、运行带有燃尽图的冲刺周期、规划产品路线图并进行实时协作——所有这些都无需按用户付费，也无需让数据离开您的基础设施。

自托管部署包括PostgreSQL、Valkey缓存、RabbitMQ消息队列和MinIO对象存储，以实现完全独立的设置。与按席位收费的SaaS项目工具不同，在您的VPS上运行Plane可以以固定的基础设施成本提供无限用户和项目，并拥有完整的数据所有权。

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你可以用 {name} 构建什么

Plane 的主要功能

问题跟踪

在一个集中视图中，创建和管理包含富文本、文件附件、子问题和跨项目引用的工作项。

冲刺周期

运行敏捷冲刺，借助燃尽图和团队动量跟踪，以确保开发节奏按计划进行。

产品路线图

通过可视化路线图规划并传达产品方向，这些路线图直接链接到交付各个里程碑的问题和模块。

实时协作

实时更新确保每位团队成员无需手动刷新即可看到最新的问题状态、评论和任务分配。

可自定义视图

构建经过筛选的看板、列表和日历视图，这些视图可以保存并在团队中共享，以实现项目可见性的一致性。

模块和分析

对于复杂项目，将相关问题分组到模块中，然后通过内置分析和趋势可视化跟踪进度。

为什么要在 Hostinger 上运行 Plane

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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