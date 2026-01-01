Plane是一个功能强大的开源项目管理平台，可作为Jira、Linear、Monday.com和ClickUp的现代替代方案。团队可以跟踪问题、运行带有燃尽图的冲刺周期、规划产品路线图并进行实时协作——所有这些都无需按用户付费，也无需让数据离开您的基础设施。

自托管部署包括PostgreSQL、Valkey缓存、RabbitMQ消息队列和MinIO对象存储，以实现完全独立的设置。与按席位收费的SaaS项目工具不同，在您的VPS上运行Plane可以以固定的基础设施成本提供无限用户和项目，并拥有完整的数据所有权。