一键安装部署 Plane。
用于问题跟踪、冲刺周期和产品路线图的开源项目管理平台 — Jira 和 Linear 的自托管替代方案。
为 Plane 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Plane 的主要功能
问题跟踪
在一个集中视图中，创建和管理包含富文本、文件附件、子问题和跨项目引用的工作项。
冲刺周期
运行敏捷冲刺，借助燃尽图和团队动量跟踪，以确保开发节奏按计划进行。
产品路线图
通过可视化路线图规划并传达产品方向，这些路线图直接链接到交付各个里程碑的问题和模块。
实时协作
实时更新确保每位团队成员无需手动刷新即可看到最新的问题状态、评论和任务分配。
可自定义视图
构建经过筛选的看板、列表和日历视图，这些视图可以保存并在团队中共享，以实现项目可见性的一致性。
模块和分析
对于复杂项目，将相关问题分组到模块中，然后通过内置分析和趋势可视化跟踪进度。
为什么要在 Hostinger 上运行 Plane
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。