Mage AI 是一个下一代数据管道平台，它将笔记本风格的开发环境与生产级编排相结合。数据工程师和分析师可以在交互式编辑器中使用 Python、SQL 或 R 构建 ETL 管道，逐步测试它们，然后大规模调度和监控它们。与 PostgreSQL、MySQL、BigQuery、Snowflake、S3 以及数十种其他来源和目标的集成，涵盖了大多数数据堆栈配置。

在您的 VPS 上自托管 Mage AI 可以将敏感的生产数据保留在您自己的基础设施中，消除按运行计费的云定价，并为团队提供一个专用的管道环境，该环境可随其工作负载扩展，且不受供应商限制。