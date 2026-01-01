Novu 是一个开源的通知基础设施平台，它为产品和工程团队提供了一个统一的API，用于通过所有渠道发送通知——电子邮件、短信、推送、应用内和聊天。无需为每个渠道集成单独的提供商，Novu 通过一个系统路由所有通知，该系统具有可视化工作流构建器、按用户设置的渠道偏好以及用于调试失败发送的交付日志。

自托管 Novu 可将通知内容、订阅者数据和提供商凭据完全保留在您自己的基础设施上。没有按通知收费，没有数据离开您的服务器，并且可以完全控制速率限制和重试策略——这使其成为对隐私敏感的应用程序以及需要可预测的规模化通知成本的团队的正确选择。