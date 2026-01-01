GeoNetwork 是一个基于标准的开源目录应用程序，旨在管理跨组织的地理空间参考资源。它在 OSGeo 基金会下开发，提供元数据编辑、联合搜索和嵌入式地图查看器，可即时支持 ISO 19115/19139、Dublin Core 和 OGC API Records。

自托管 GeoNetwork 可以在您自己的 VPS 上完全控制敏感的地理空间数据集、采集凭据和访问策略。此模板捆绑了用于关系存储的 PostGIS 和用于快速索引搜索的 Elasticsearch，因此目录在启动时即可投入生产。