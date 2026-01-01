一键安装 GeoNetwork。
用于管理地理空间元数据、数据集和交互式地图服务的开源目录应用程序。
为 GeoNetwork 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
GeoNetwork 的主要功能
空间元数据目录
管理符合 ISO 19115/19139、Dublin Core 和 INSPIRE 标准的记录，并提供内置验证和模板化编辑功能。
联邦采集
按计划从 CSW、OAI-PMH、WMS、WFS 和其他 GeoNetwork 节点拉取元数据，以构建一个单一的发现层。
Elasticsearch 搜索
全文和分面空间搜索，由捆绑的Elasticsearch后端提供支持，可在数百万条记录中实现亚秒级结果。
嵌入式地图查看器
使用集成的基于 OpenLayers 的地图客户端，直接从记录中预览 WMS、WMTS 和 WFS 图层。
OGC API 记录
通过 CSW 2.0.2 和现代 OGC API Records 标准公开目录内容，以实现下游地理门户集成。
PostGIS 后端
附带PostGIS数据库，因此空间几何、链接和访问规则得以在一个经过验证的开源GIS引擎中持久保存。
为什么要在 Hostinger 上运行 GeoNetwork
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。