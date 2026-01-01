Ant Media Server 社区版是一个开源流媒体引擎，专为超低延迟直播视频而构建。它支持通过 RTMP、SRT 和 WebRTC 接收输入，并通过 WebRTC（约 0.5 秒延迟）、HLS、CMAF LL-HLS、DASH 和 RTSP 向观众分发流 — 所有这些都来自单个服务器。内置的管理仪表板让您无需外部工具即可管理流、配置应用程序和监控连接。

在您自己的 VPS 上进行自托管意味着没有按流计费的费用，没有第三方平台限制，并完全拥有您的受众数据。无论您是正在构建远程医疗平台、在线学习课堂、实时拍卖还是体育赛事直播，Ant Media Server 都能为您提供一个完全由您掌控的、可用于生产环境的基础。