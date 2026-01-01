一键安装部署 Ant Media Server CE。
开源媒体服务器，提供亚秒级WebRTC、RTMP、SRT和HLS流媒体传输，并带有集成管理仪表板。
为 Ant Media Server CE 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Ant Media Server CE 构建什么
Ant Media Server 社区版是一个开源流媒体引擎，专为超低延迟直播视频而构建。它支持通过 RTMP、SRT 和 WebRTC 接收输入，并通过 WebRTC（约 0.5 秒延迟）、HLS、CMAF LL-HLS、DASH 和 RTSP 向观众分发流 — 所有这些都来自单个服务器。内置的管理仪表板让您无需外部工具即可管理流、配置应用程序和监控连接。
在您自己的 VPS 上进行自托管意味着没有按流计费的费用，没有第三方平台限制，并完全拥有您的受众数据。无论您是正在构建远程医疗平台、在线学习课堂、实时拍卖还是体育赛事直播，Ant Media Server 都能为您提供一个完全由您掌控的、可用于生产环境的基础。
Ant Media Server CE 的主要功能
超低延迟 WebRTC
通过WebRTC摄取并播放端到端延迟低于0.5秒的流，从而实现实时互动视频体验。
多协议摄入
接受来自 OBS、FFmpeg、IP 摄像机以及任何兼容 RTMP、SRT 或 WebRTC 的源的直播流，无需额外配置。
HLS 和 CMAF 交付
通过标准 HLS 和 CMAF LL-HLS 提供流，以便任何设备或 CDN 上的观众无需插件即可观看。
内置管理仪表盘
通过集成式Web控制台在端口5080管理流应用程序、检查实时会话并配置服务器设置。
录制和点播
自动将直播流录制为 MP4 或 HLS，并从同一服务器将其作为点播内容提供。
为什么要在 Hostinger 上运行 Ant Media Server CE
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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