一键安装部署 HyperDX。
开源可观测性平台，在Datadog风格的界面中统一日志、追踪、指标和会话回放。
为 HyperDX 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 HyperDX 构建什么
HyperDX 是一个开源可观测性平台，它将日志、追踪、指标和会话回放整合到一个界面中 — 是 Datadog 和其他商业 APM 工具的自托管替代方案。它基于 ClickHouse 构建，用于对高基数遥测数据进行快速查询，并原生支持 OpenTelemetry，因此任何经过 OTEL 检测的应用程序都可以发送数据，无需自定义导出器或专有代理。
在您的 VPS 上自托管 HyperDX 可以避免按主机和按 GB 收取的摄取费用，这些费用会随着流量的增长而不可预测地增加。日志、追踪和用户会话数据 — 通常包含客户标识符、API 有效负载和内部系统详细信息 — 均保留在您自己的基础设施上，其保留和访问完全由您控制。
HyperDX 的主要功能
统一可观测性
日志、追踪、指标和会话回放集中在一个用户界面中，因此工程师无需切换工具即可从失败的请求快速定位到其完整的堆栈跟踪。
OpenTelemetry 原生
通过 OTLP gRPC 或 HTTP 从任何使用 OpenTelemetry 检测的服务摄取数据 — 无需自定义导出器或专有代理。
ClickHouse 驱动的查询
基于 ClickHouse 构建，用于针对高基数日志和追踪数据进行亚秒级搜索，无需预聚合或采样折衷。
会话回放
重放与后端追踪关联的前端用户会话，以准确查看用户在错误发生前的那一刻做了什么。
仪表板和警报
从任何信号构建自定义图表，并根据日志模式、追踪错误或指标阈值通过 Slack、PagerDuty 或 Webhook 触发警报。
自托管隐私
将客户标识符、API负载和内部系统详细信息保留在您自己的基础设施上，不按主机或按GB计费。
为什么要在 Hostinger 上运行 HyperDX
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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