HyperDX 是一个开源可观测性平台，它将日志、追踪、指标和会话回放整合到一个界面中 — 是 Datadog 和其他商业 APM 工具的自托管替代方案。它基于 ClickHouse 构建，用于对高基数遥测数据进行快速查询，并原生支持 OpenTelemetry，因此任何经过 OTEL 检测的应用程序都可以发送数据，无需自定义导出器或专有代理。

在您的 VPS 上自托管 HyperDX 可以避免按主机和按 GB 收取的摄取费用，这些费用会随着流量的增长而不可预测地增加。日志、追踪和用户会话数据 — 通常包含客户标识符、API 有效负载和内部系统详细信息 — 均保留在您自己的基础设施上，其保留和访问完全由您控制。