部署 Shoutrrr 一键安装。
开源自托管社交媒体调度器，适用于 X、Bluesky 和 LinkedIn — 一次编写，随处发布。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Shoutrrr 构建什么
Shoutrrr是一款开源社交媒体调度工具，作为Buffer、Typefully和Hootsuite的自托管替代品而构建。它允许您从一个仪表板上撰写一次帖子，并将其排队发布到X（Twitter）、Bluesky和LinkedIn，具有每个网络的字符限制处理功能、基于OAuth的账户连接，以及一个内置的工作程序，可在后台按计划发布帖子。
在您的VPS上自托管Shoutrrr可将草稿、预定队列和连接的社交账户保留在您自己的基础设施内——无需按席位付费，无帖子配额，也无第三方访问您的内容策略。默认的SQLite配置在单个容器中运行，而持久卷则确保上传和数据在重新部署后仍然存在。
Shoutrrr 的主要功能
多网络发布
一次撰写帖子，然后同时发布到 X、Bluesky 和 LinkedIn，并支持各平台字符限制和预览渲染。
后台调度器
内置队列工作器和cron调度器会在计划的时间发布您的帖子，无需保持浏览器标签页打开。
OAuth 账号关联
通过 OAuth 2.0 连接 X 和 LinkedIn，并通过应用密码连接 Bluesky — 凭据和令牌将保留在您自己的部署中。
默认为 SQLite
在单个容器中运行，使用 SQLite 进行存储——无需管理外部数据库或缓存，并可选择升级到 Postgres 和 Redis。
参与度指标
内置指标会随时间捕获帖子表现，以便您无需外部分析工具即可比较网络并优化策略。
为什么要在 Hostinger 上运行 Shoutrrr
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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