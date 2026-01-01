Shoutrrr是一款开源社交媒体调度工具，作为Buffer、Typefully和Hootsuite的自托管替代品而构建。它允许您从一个仪表板上撰写一次帖子，并将其排队发布到X（Twitter）、Bluesky和LinkedIn，具有每个网络的字符限制处理功能、基于OAuth的账户连接，以及一个内置的工作程序，可在后台按计划发布帖子。

在您的VPS上自托管Shoutrrr可将草稿、预定队列和连接的社交账户保留在您自己的基础设施内——无需按席位付费，无帖子配额，也无第三方访问您的内容策略。默认的SQLite配置在单个容器中运行，而持久卷则确保上传和数据在重新部署后仍然存在。