Radarr 是一款综合性的自动化电影收藏管理器，适用于 Usenet 和 BitTorrent 用户。它监控 RSS 源，以获取符合您质量配置的新版本，通过 qBittorrent 或 SABnzbd 等客户端触发下载，并自动重命名和整理您的媒体库。自定义格式支持让您可以针对特定的编码——4K HDR、杜比视界、REMUX——并且当有更好的版本出现时，Radarr 会升级现有文件。

在 VPS 上运行 Radarr 使其全天候保持活跃，并提供稳定的带宽，确保您不会错过任何发布窗口。它直接与 Plex、Jellyfin 和 Emby 集成，以便在新文件到达时立即刷新您的媒体服务器库，并与 Sonarr、Lidarr 和 Prowlarr 自然搭配，形成一个完整的自动化媒体生态系统。