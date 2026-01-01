一键安装部署 Radarr
自动电影收藏管理器，可监控新片发布，通过您偏好的客户端下载，并保持您的媒体库井然有序。
为 Radarr 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Radarr 构建什么
Radarr 是一款综合性的自动化电影收藏管理器，适用于 Usenet 和 BitTorrent 用户。它监控 RSS 源，以获取符合您质量配置的新版本，通过 qBittorrent 或 SABnzbd 等客户端触发下载，并自动重命名和整理您的媒体库。自定义格式支持让您可以针对特定的编码——4K HDR、杜比视界、REMUX——并且当有更好的版本出现时，Radarr 会升级现有文件。
在 VPS 上运行 Radarr 使其全天候保持活跃，并提供稳定的带宽，确保您不会错过任何发布窗口。它直接与 Plex、Jellyfin 和 Emby 集成，以便在新文件到达时立即刷新您的媒体服务器库，并与 Sonarr、Lidarr 和 Prowlarr 自然搭配，形成一个完整的自动化媒体生态系统。
Radarr 的主要功能
自动化监控
RSS订阅源监控会在新电影发布时立即检测到，并根据您的质量偏好自动排队下载。
质量配置文件
定义每部电影可接受的分辨率、编解码器和文件大小，这样只有你真正想要的版本才会被下载和保留。
自动升级
Radarr 会在初次下载后监测更高质量的版本，并透明地替换文件，随着时间的推移，使您的媒体库保持最佳质量。
媒体服务器集成
Plex、Jellyfin 和 Emby 的自动媒体库刷新通知意味着新下载的电影会在几秒钟内出现在您的流媒体应用中。
导入列表
从 IMDb、Trakt 和 TMDb 导入监视列表，以便在您标记要观看的影片时，自动将电影添加到您的监控队列中。
为什么要在 Hostinger 上运行 Radarr
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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