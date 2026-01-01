一键部署 Whishper。
自托管的音频转录和字幕套件，可在您自己的服务器上完全运行 Whisper、翻译和编辑。
为 Whishper 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Whishper 构建什么
Whishper 是一个开源的转录和字幕套件，可以在本地运行 OpenAI Whisper，以实现高精度的语音转文本，无需将音频发送到任何第三方服务。上传媒体文件，粘贴任何 yt-dlp 支持的 URL，Whishper 可以在一个地方处理转录、翻译和字幕编辑 — 所有这些都通过一个精致的网页用户界面完成。
自托管 Whishper 可以将敏感录音 — 访谈、会议、讲座、客户电话 — 完全保留在您的基础设施中。捆绑的 LibreTranslate 引擎增加了数十种语言的离线机器翻译功能，集成的字幕编辑器让您无需离开浏览器即可微调时间、分割片段并导出为 SRT、VTT、TXT 或 JSON 格式。
Whishper 的主要功能
本地 Whisper 转录
由 FasterWhisper 提供支持，在您自己的硬件上转录音频和视频，无需外部 API 调用或按分钟计费。
网址和文件摄取
直接拖放文件或粘贴yt-dlp支持的任何URL — YouTube、播客、直接链接 — Whishper会获取并转录它。
离线翻译
捆绑的 LibreTranslate 引擎无需将文本发送到商业翻译 API，即可将转录内容翻译成数十种语言。
内置字幕编辑器
编辑时间、分割或插入片段，并实时查看CPS警告，同时播放器会在音频播放时高亮显示当前行。
多种导出格式
将完成的转录稿下载为 SRT、VTT、TXT 或 JSON 格式，或直接将原始文本复制到剪贴板。
CPU 和 GPU 性能分析
开箱即用，可在标准CPU实例上运行，并支持NVIDIA GPU加速，在性能强大的硬件上显著加快转录速度。
为什么要在 Hostinger 上运行 Whishper
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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