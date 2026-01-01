Whishper 是一个开源的转录和字幕套件，可以在本地运行 OpenAI Whisper，以实现高精度的语音转文本，无需将音频发送到任何第三方服务。上传媒体文件，粘贴任何 yt-dlp 支持的 URL，Whishper 可以在一个地方处理转录、翻译和字幕编辑 — 所有这些都通过一个精致的网页用户界面完成。

自托管 Whishper 可以将敏感录音 — 访谈、会议、讲座、客户电话 — 完全保留在您的基础设施中。捆绑的 LibreTranslate 引擎增加了数十种语言的离线机器翻译功能，集成的字幕编辑器让您无需离开浏览器即可微调时间、分割片段并导出为 SRT、VTT、TXT 或 JSON 格式。