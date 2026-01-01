Plik 是一个开源的临时文件共享平台，它允许您上传文件并与任何人共享安全、有时效的链接 — 无需依赖第三方云服务。该平台在设计时考虑了隐私和灵活性，它支持密码保护的上传、首次访问后即消失的一次性下载链接，以及使用 age 协议的端到端加密。

在您的 VPS 上自托管 Plik 意味着您的文件保留在您控制的基础设施上，具有可配置的保留期限和文件大小限制。现代的 Vue 3 Web 界面使管理上传变得容易，而内置的 CLI 客户端则支持从任何平台进行脚本化的文件传输。