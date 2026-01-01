一键部署 Plik。
可扩展的自托管临时文件共享平台——类似于 WeTransfer，但完全由您掌控。
为 Plik 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Plik 的主要功能
到期文件链接
为每次上传设置自定义的有效期，以便共享文件自动过期并被删除，从而保持您的存储空间整洁。
一次性下载
生成一次性链接，这些链接在首次下载后即自毁，确保文件仅送达指定接收者。
密码保护的上传
使用密码保护个人上传，以便只有拥有正确凭据的接收者才能访问共享文件。
端到端加密
在上传前，使用age协议在客户端加密文件，这样即使服务器操作员也无法读取其内容。
多个存储后端
本地存储文件，或连接到 S3、Google Cloud Storage 或 OpenStack Swift，以无限扩展容量。
CLI 客户端支持
使用跨平台Go CLI客户端，直接从终端上传和管理文件，实现脚本化和自动化传输。
为什么要在 Hostinger 上运行 Plik
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。