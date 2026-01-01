Hemmelig 是一个自托管应用程序，用于通过加密的自毁链接共享敏感信息。密码、API 密钥和私人笔记在离开浏览器之前会在客户端加密，因此服务器只存储它无法解密的密文。每个秘密都可以通过密码短语锁定、限制 IP 访问、设置在选定时间后过期，或限制最大查看次数。

在您自己的 VPS 上运行 Hemmelig 可以确保所有共享凭据不存储在第三方基础设施上。您可以控制保留规则、访问日志和加密边界，使其非常适合那些需要移交凭据、客户数据或任何过于敏感而不能留在电子邮件或聊天记录中的有效负载的团队。