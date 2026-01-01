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AMD EPYC 处理器
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1 Gbps 网络速度
公共 API
全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Ghostfolio 构建什么

Ghostfolio 是一款开源的个人财务仪表盘，可将您在股票、ETF、加密货币等多种资产类别中的投资组合整合到一个统一视图中。它提供详细的绩效分析、时间加权回报和实时市场数据，而无需将您的财务数据发送给第三方服务。

在您的 VPS 上自托管 Ghostfolio，可让您完全拥有敏感的财务信息。此部署包括用于持久数据存储的 PostgreSQL 和用于缓存的 Redis，确保随着您的交易历史增长，投资组合计算快速且性能可靠。

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你可以用 {name} 构建什么

Ghostfolio 的主要功能

多资产追踪

在一个统一的投资组合仪表板中监控股票、ETF、加密货币、债券和另类资产。

性能分析

详细的时间加权收益、内部收益率和年化业绩指标可帮助您评估您的投资决策。

隐私优先设计

所有财务数据都保留在您自己的服务器上 — 没有第三方云可以访问您的投资组合或交易历史。

股息追踪

跟踪所有持仓的股息收入和分红，并提供收入报告和收益率计算。

CSV导入

从CSV文件和各种经纪平台导入交易，以快速载入您现有的投资组合历史记录。

为什么要在 Hostinger 上运行 Ghostfolio

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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