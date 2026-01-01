一键安装 OliveTin。
轻量级自托管 Web UI，可将预定义的 shell 命令作为安全、点击即运行的按钮公开。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 OliveTin 构建什么
OliveTin 是一个小型自托管 Go 服务，它将预定义的 shell 命令转换为 Web UI 中安全、点击即可运行的按钮。管理员在 YAML 配置文件中描述每个操作——名称、图标、命令、可选参数、可选确认对话框——然后 OliveTin 将它们渲染成一个整洁的仪表板，任何有权限的人都可以调用，而无需接触终端。
在您自己的 VPS 上自托管 OliveTin，可以让非技术家庭成员、初级团队成员或自助服务终端式触摸屏安全地运行受控的操作子集——例如重启卡住的服务、发送网络唤醒数据包、刷新 Plex 媒体库、启动备份——而无需交出 SSH 凭据或暴露任意命令执行。因为 OliveTin 只运行您明确声明的命令，所以其影响范围仅限于 YAML 配置。
OliveTin 的主要功能
YAML 定义的操作
描述 OliveTin 配置文件中的每个 shell 命令，包括标题、图标、可选参数和执行行为，以呈现一个精美的仪表板。
触控友好的用户界面
响应式单页应用，专为手机、平板电脑和壁挂式触摸屏设计 — 非常适合信息亭式家庭自动化。
参数和下拉输入项
将复杂命令转换为下拉菜单、文本字段或复选框开关，以便非技术用户每次都能使用正确的参数调用它们。
确认对话框
将敏感操作标记为需要确认，这样危险命令在执行前需要额外点击。
资源占用极小
单个Go二进制文件只占用几MB的RAM和极少的CPU，非常适合部署到VPS上，与更重的自托管服务并存。
Webhook 和 API
通过 HTTP Webhook 或 REST API 从外部触发操作，将 OliveTin 集成到自动化、脚本和智能家居中心中。
为什么要在 Hostinger 上运行 OliveTin
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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