OliveTin 是一个小型自托管 Go 服务，它将预定义的 shell 命令转换为 Web UI 中安全、点击即可运行的按钮。管理员在 YAML 配置文件中描述每个操作——名称、图标、命令、可选参数、可选确认对话框——然后 OliveTin 将它们渲染成一个整洁的仪表板，任何有权限的人都可以调用，而无需接触终端。

在您自己的 VPS 上自托管 OliveTin，可以让非技术家庭成员、初级团队成员或自助服务终端式触摸屏安全地运行受控的操作子集——例如重启卡住的服务、发送网络唤醒数据包、刷新 Plex 媒体库、启动备份——而无需交出 SSH 凭据或暴露任意命令执行。因为 OliveTin 只运行您明确声明的命令，所以其影响范围仅限于 YAML 配置。