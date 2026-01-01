Open Source POS 是一个基于 PHP 的网络销售点系统，专为小型零售店、咖啡馆和服务企业设计，这些企业需要功能齐全的收银系统，而无需支付每终端的 SaaS 费用。基于浏览器的界面可在任何平板电脑、笔记本电脑或柜台 PC 上运行，因此同一个后端可以为本地网络上的任何设备提供结账、库存更新和报告功能。

在您自己的 VPS 上自托管可确保客户记录、销售历史和定价数据存储在您控制的基础设施上——无需每月订阅费、无需交易百分比，也无需供应商锁定。随附的 MariaDB 数据库会自动配置，并持久化在命名卷中，以便安全升级。