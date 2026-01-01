一键安装开源POS。
网页版零售店销售点系统，具备库存、客户管理和销售报告功能。
为 Open Source POS 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Open Source POS 的主要功能
零售结账
通过条形码扫描、商品查询以及可定制的收据打印到标准热敏打印机，处理销售、退货和分期付款。
库存跟踪
跟踪库存水平，设置再订购阈值，并管理多个商品类别的供应商，每次销售时自动调整。
客户管理
维护客户数据库，其中包含购买历史、忠诚度积分、商店信用余额以及客户专属定价层级。
销售报告
生成关于销售额、税费、付款、利润和折扣的详细报告，涵盖可配置的日期范围和员工筛选条件。
员工帐目
在共享终端上，创建具有基于角色的权限的独立员工登录，以区分收银员、经理和报告访问权限。
多币种税费
配置多种税率、货币和支付方式，以符合当地零售规定和客户支付偏好。
为什么要在 Hostinger 上运行 Open Source POS
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。